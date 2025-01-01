In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 2: Trau dich!
49 Min.Ab 12
Ein alter Bekannter kommt wieder in die Klinik: Bastian Baldus hat Schmerzen, die auf Nierenversagen hindeuten. Er trifft auf die wegen eines Knöchelbruchs vorübergehend im Rollstuhl sitzende Olivia - es funkt zwischen den beiden. Aufgrund seiner Diagnose und der damit einhergehenden Dialyse verlässt Bastian jedoch der Mut. Ben Ahlbeck muss unterdessen einen Weg finden, einen Patienten mit Kniebeschwerden in die Klinik zu locken: Dieser hat nämlich Panik vor Krankenhäusern.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
