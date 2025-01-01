Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Trau dich!

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 2
Joyn Plus
Trau dich!

Trau dich!Jetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 2: Trau dich!

49 Min.Ab 12

Ein alter Bekannter kommt wieder in die Klinik: Bastian Baldus hat Schmerzen, die auf Nierenversagen hindeuten. Er trifft auf die wegen eines Knöchelbruchs vorübergehend im Rollstuhl sitzende Olivia - es funkt zwischen den beiden. Aufgrund seiner Diagnose und der damit einhergehenden Dialyse verlässt Bastian jedoch der Mut. Ben Ahlbeck muss unterdessen einen Weg finden, einen Patienten mit Kniebeschwerden in die Klinik zu locken: Dieser hat nämlich Panik vor Krankenhäusern.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen