In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alte Wunden

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 20
Folge 20: Alte Wunden

48 Min.Ab 12

Dr. Sherbaz und ihre Assistenzärztin Vivienne Kling untersuchen Simon Funke, der von unerträglichen Schmerzen im Unterleib geplagt wird. Leider müssen die beiden Medizinerinnen dem Teenager mitteilen, dass er schwer krebskrank ist. Auch seiner Mutter setzt diese Nachricht sehr zu - obwohl sie zu ihm kein besonders gutes Verhältnis zu haben scheint ...

