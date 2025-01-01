In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 21: Frauen von früher
49 Min.Ab 12
Dr. Niklas Ahrend führt bei der einstigen Krebspatientin Claudia Bergstedt eine Kontrolluntersuchung durch. Leider hat er Grund zu der Annahme, dass der Tumor erneut gestreut hat. Doch Niklas möchte ganz sichergehen, dass er auch richtig liegt und zieht den Onkologen Marc Lindner hinzu. Leider ergibt sich dadurch ein großes Problem: Claudia will sich von Marc partout nicht behandeln lassen, denn er ist ihr Exfreund.
