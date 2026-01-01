Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Keine Kompromisse

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 23
Joyn Plus
Keine Kompromisse

Keine KompromisseJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 23: Keine Kompromisse

49 Min.Ab 12

Dr. Leyla Sherbaz versucht, die schwere Alkoholvergiftung der jungen Anna Burckhart zu behandeln. Weil die Patientin sich zu allem Überfluss auch noch am Kopf verletzt hat, wird Dr. Ruhland zu dem Fall hinzugezogen. Leider können sich die Oberärztinnen hinsichtlich der Vorgehensweise nicht einigen und geraten in einen hitzigen Konflikt. Am Ende wagt Leyla einen Alleingang und führt die OP auf ihre Art durch. Annas Zustand verschlechtert sich währenddessen erheblich ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen