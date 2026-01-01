In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 23: Keine Kompromisse
49 Min.Ab 12
Dr. Leyla Sherbaz versucht, die schwere Alkoholvergiftung der jungen Anna Burckhart zu behandeln. Weil die Patientin sich zu allem Überfluss auch noch am Kopf verletzt hat, wird Dr. Ruhland zu dem Fall hinzugezogen. Leider können sich die Oberärztinnen hinsichtlich der Vorgehensweise nicht einigen und geraten in einen hitzigen Konflikt. Am Ende wagt Leyla einen Alleingang und führt die OP auf ihre Art durch. Annas Zustand verschlechtert sich währenddessen erheblich ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH