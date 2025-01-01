In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 24: Große und kleine Helden
49 Min.Ab 12
Der junge Eric Moltke soll sich im Krankenhaus einer Routinebehandlung unterziehen, doch alles kommt anders. Der Teenager fällt auf dem Weg plötzlich in Ohnmacht. Seine Mutter ist mit den Nerven am Ende, denn sie hat bereits ein Kind verloren. Dr. Theresa Koshka fiebert unterdessen ihrer tausendsten Operation entgegen.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
