In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 24
49 Min.Ab 12

Der junge Eric Moltke soll sich im Krankenhaus einer Routinebehandlung unterziehen, doch alles kommt anders. Der Teenager fällt auf dem Weg plötzlich in Ohnmacht. Seine Mutter ist mit den Nerven am Ende, denn sie hat bereits ein Kind verloren. Dr. Theresa Koshka fiebert unterdessen ihrer tausendsten Operation entgegen.

SAT.1 emotions
