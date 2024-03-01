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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Zweite Chancen

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 25vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 25: Zweite Chancen

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Daniel Weber begleitet seine Freundin Laura in die Notaufnahme. Beide sind Rollstuhlfahrer und sie hat sich bei einem Sturz verletzt. Dr. Ahrend führt bei der Frau eine Erstversorgung durch und schlägt ihr außerdem eine Behandlung vor, nach der sie wieder selbstständig laufen könnte. Leider sieht Lauras Freund Daniel das nicht so positiv. Er will ihr nicht gönnen, dass sie den Rollstuhl verlässt - und möchte die Beziehung zu ihr beenden.

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