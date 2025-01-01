In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 26: Unter Druck
49 Min.Ab 12
Pia Lichter steht kurz vor dem Abschluss der zehnten Klasse. Ihr Vater hofft, dass sie besteht und anschließend das Abitur machen darf. Doch Pias Gesundheitszustand verschlechtert sich immer mehr und die Schülerin muss im Johannes-Thal-Klinikum notoperiert werden. Oberärztin Dr. Ruhland übernimmt den komplizierten Eingriff, der leider Gottes von schweren Komplikationen unterbrochen wird ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH