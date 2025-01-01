In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 27: Wunschträume
48 Min.Ab 12
Julia Berger untersucht die schwangere Lea Melzer, die in Begleitung ihres Mannes mit Wehen in die Klinik eingeliefert wurde. Leider muss die Medizinerin den werdenden Eltern mitteilen, dass ihr Baby in großer Gefahr ist. Außerdem wird in der Nacht der Teenager Finn Henke mit einem komplizierten Leistenbruch ins Krankenhaus gebracht.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH