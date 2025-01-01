Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Wunschträume

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 27
Joyn Plus
Wunschträume

WunschträumeJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 27: Wunschträume

48 Min.Ab 12

Julia Berger untersucht die schwangere Lea Melzer, die in Begleitung ihres Mannes mit Wehen in die Klinik eingeliefert wurde. Leider muss die Medizinerin den werdenden Eltern mitteilen, dass ihr Baby in großer Gefahr ist. Außerdem wird in der Nacht der Teenager Finn Henke mit einem komplizierten Leistenbruch ins Krankenhaus gebracht.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen