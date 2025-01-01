In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 28: Stunde Null
49 Min.Ab 12
Zwei neue Assistenzärzte müssen sich im Johannes-Thal-Klinikum beweisen. Einer von ihnen ist der überehrgeizige Mikko Rantala, der an seinem ersten Tag gleich einmal der Patientin Sina Steyer das Schultergelenk wiedereinrenkt. Leider ist der Frau damit nicht komplett geholfen. Im Gegenteil: Eine unverheilte Brandwunde am Arm gefährdet ihr Leben.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH