In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 29: Lernen und lernen lassen
49 Min.Ab 12
Die schwangere Nina Gehrau will mit ihrem Mann Thorsten an einer Kreißsaal-Führung teilnehmen, als er einen plötzlichen Herzstillstand erleidet. Kaum ist Thorsten wieder bei Bewusstsein, kommt der große Schock. Dr. Ahrend und sein Assistenzarzt Mikko Rantala müssen ihm beibringen, dass er an einer seltenen Erbkrankheit leidet. Nun haben Thorsten und seine Frau große Bedenken, dass ihr Baby ebenfalls von dem Leiden betroffen sein könnte.
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Bavaria Media GmbH