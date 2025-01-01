In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 3: Bruchstellen
49 Min.Ab 12
Inmitten ihrer Enttäuschung darüber, dass Marc keine Gefühle für sie hat, muss Teresa mit ihm einen Notfallpatienten versorgen, der bei einem Unfall gepfählt wurde. Die Unfallverursacherin kommt scheinbar unverletzt in die Klinik, um sich nach dem Verletzten zu erkundigen - bricht dann jedoch zusammen. Eva behandelt derweil einen Bauern wegen einer harmlos scheinenden Entzündung. Als dieser ihr dann aber von weiteren Symptomen berichtet, macht sie eine ungewöhnliche Entdeckung.
