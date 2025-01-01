Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Bruchstellen

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 3
Joyn Plus
Bruchstellen

BruchstellenJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 3: Bruchstellen

49 Min.Ab 12

Inmitten ihrer Enttäuschung darüber, dass Marc keine Gefühle für sie hat, muss Teresa mit ihm einen Notfallpatienten versorgen, der bei einem Unfall gepfählt wurde. Die Unfallverursacherin kommt scheinbar unverletzt in die Klinik, um sich nach dem Verletzten zu erkundigen - bricht dann jedoch zusammen. Eva behandelt derweil einen Bauern wegen einer harmlos scheinenden Entzündung. Als dieser ihr dann aber von weiteren Symptomen berichtet, macht sie eine ungewöhnliche Entdeckung.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen