In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 30: Abschiedsschmerzen
48 Min.Ab 12
Alena klagt über starke Bauchschmerzen und wird von ihrem Mann Ferdinand in die Klinik gebracht. Er verharmlost ihre Symptome und ist überzeugt davon, dass sie nur Heimweh hat. Doch die Realität sieht leider anders aus - die Ärzte stellen Gallensteine im Ultraschall fest. Unterdessen wird für Ben Ahlbeck eine Abschiedsparty organisiert. Der angehende Arzt geht für eine Weile ins Ausland, um dort zu hospitieren.
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Bavaria Media GmbH