SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 32
49 Min.Ab 12

Dr. Bähr leistet Lilly Bartosch Erste Hilfe und bringt sie in die Klinik, wo sie von Dr. Ahrend notoperiert wird. Als der Eingriff schließlich überstanden ist, wundert sich Elias, dass die junge Frau keinen Besuch von ihrer Familie erhält. Lediglich ihre Chefin Martha schaut bei ihr vorbei. Ist sie die einzige Bezugsperson der Patientin? Dr. Moreau muss derweil seinem Studienfreund Piet Knaute zu Hilfe eilen, der beim Basketball plötzlich kollabiert ist.

