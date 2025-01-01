Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Doppelter Schwindel

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 33
Doppelter Schwindel

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 33: Doppelter Schwindel

49 Min.Ab 12

Der einjährige Patient Joscha bereitet Dr. Ahrend und seinen Kollegen Sorgen. Der Arzt vermutet eine Erbkrankheit bei dem Säugling und möchte zur Klärung einen DNA-Test durchführen. Jetzt gerät Cora, die Mutter des Kleinen, ins Schwitzen. Ihr Partner Robert ist offenbar nicht Joschas leiblicher Vater ...

