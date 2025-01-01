Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Berufung

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 35
Berufung

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 35: Berufung

49 Min.Ab 12

Dr. Sherbaz und Vivienne Kling kämpfen um Norman Schlüter, dessen Leben nach einem Autounfall am seidenen Faden hängt. Norman hat bereits jede Hoffnung verloren und äußert vor Vivienne einen letzten Wunsch. Bevor er aus der Welt scheidet, möchte er seinen Sohn wiedersehen. Vivienne versucht, seiner Bitte nachzukommen. Doch Normans Ex-Frau stellt auf stur ...

