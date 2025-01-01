In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 35: Berufung
49 Min.Ab 12
Dr. Sherbaz und Vivienne Kling kämpfen um Norman Schlüter, dessen Leben nach einem Autounfall am seidenen Faden hängt. Norman hat bereits jede Hoffnung verloren und äußert vor Vivienne einen letzten Wunsch. Bevor er aus der Welt scheidet, möchte er seinen Sohn wiedersehen. Vivienne versucht, seiner Bitte nachzukommen. Doch Normans Ex-Frau stellt auf stur ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Bavaria Media GmbH