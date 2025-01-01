Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Hinter der Fassade

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 36
Joyn Plus
Hinter der Fassade

Hinter der FassadeJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 36: Hinter der Fassade

49 Min.Ab 12

Stefan Richter bringt seine Tochter Nele Bäumer in das Klinikum. Die Schülerin hat sich beim Klettern schwer verletzt und muss sofort notoperiert werden. Dr. Moreau und Vivienne Kling machen sich sofort ans Werk. Doch während des Eingriffs verliert Vivi die Konzentration und ihr passiert ein Fehler beim Nähen einer Wunde. Jetzt muss die angehende Ärztin mit Konsequenzen seitens ihres Chefs rechnen ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen