In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 36: Hinter der Fassade
49 Min.Ab 12
Stefan Richter bringt seine Tochter Nele Bäumer in das Klinikum. Die Schülerin hat sich beim Klettern schwer verletzt und muss sofort notoperiert werden. Dr. Moreau und Vivienne Kling machen sich sofort ans Werk. Doch während des Eingriffs verliert Vivi die Konzentration und ihr passiert ein Fehler beim Nähen einer Wunde. Jetzt muss die angehende Ärztin mit Konsequenzen seitens ihres Chefs rechnen ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH