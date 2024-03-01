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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Schwindel

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 37vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 37: Schwindel

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Die blinde Patientin Ina Brach bringt den Assistenzarzt Tom Zondek zu Höchstleistungen. Der Mediziner ist mehr als beeindruckt, wie gekonnt sich die Frau trotz ihrer Einschränkung durchs Leben kämpft. Leider müssen Tom und seine Kollegen Ina eine schockierende Diagnose überbringen.

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