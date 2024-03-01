In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 37: Schwindel
49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Die blinde Patientin Ina Brach bringt den Assistenzarzt Tom Zondek zu Höchstleistungen. Der Mediziner ist mehr als beeindruckt, wie gekonnt sich die Frau trotz ihrer Einschränkung durchs Leben kämpft. Leider müssen Tom und seine Kollegen Ina eine schockierende Diagnose überbringen.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH