In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 38: Gemeinsam stark
49 Min.Ab 12
Dr. Koshka kümmert sich gemeinsam mit Dr. Lindner um Fine Fischer, die von einer Giftschlange gebissen wurde. Die Ärztin staunt nicht schlecht, als sie bemerkt, dass die Patientin die Schlange mit dabeihat. Als Dr. Koshka das Tier zur Identifizierung in Augenschein nimmt, passiert das Unaussprechliche: Sie wird ebenfalls gebissen und die Giftschlange entkommt. Nun muss die Notaufnahme geräumt und schnellstens ein Gegengift gefunden werden.
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Bavaria Media GmbH