In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 38
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

49 Min.Ab 12

Dr. Koshka kümmert sich gemeinsam mit Dr. Lindner um Fine Fischer, die von einer Giftschlange gebissen wurde. Die Ärztin staunt nicht schlecht, als sie bemerkt, dass die Patientin die Schlange mit dabeihat. Als Dr. Koshka das Tier zur Identifizierung in Augenschein nimmt, passiert das Unaussprechliche: Sie wird ebenfalls gebissen und die Giftschlange entkommt. Nun muss die Notaufnahme geräumt und schnellstens ein Gegengift gefunden werden.

