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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Schmerzhafte Einsicht

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 39vom 01.03.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 39: Schmerzhafte Einsicht

49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Die beiden Schwestern Fiona und Sibel Meinert müssen sich in der Klinik ein Patientenzimmer teilen. Ein großes Problem, denn die beiden sind nur noch am Streiten. Dr. Matteo Moreau beobachtet unterdessen mit Freude, dass es seinem alten Studienfreund Piet Knaute wieder besser geht. Bei dem Mann wurde Lungenkrebs festgestellt und Matteo möchte ihm mit einer innovativen Therapie das Leben retten.

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