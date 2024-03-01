Schmerzhafte EinsichtJetzt ohne Werbung streamen
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 39: Schmerzhafte Einsicht
49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Die beiden Schwestern Fiona und Sibel Meinert müssen sich in der Klinik ein Patientenzimmer teilen. Ein großes Problem, denn die beiden sind nur noch am Streiten. Dr. Matteo Moreau beobachtet unterdessen mit Freude, dass es seinem alten Studienfreund Piet Knaute wieder besser geht. Bei dem Mann wurde Lungenkrebs festgestellt und Matteo möchte ihm mit einer innovativen Therapie das Leben retten.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH