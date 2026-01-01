In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 4: Herzstück
49 Min.Ab 12
Heinz Vogt hat sich eine ungewöhnliche Verletzung zugezogen: Ein Teil einer größeren Glocke hat sich in ihn gebohrt. Die Not-OP verläuft gut, doch dann muss das Team feststellen, dass die Glocke nicht mehr auffindbar ist - sehr zum Unmut von Heinz, dem die Glocke sehr am Herzen liegt. Dr. Bähr erhält derweil unerwünschten Besuch seiner Mutter in der Klinik, nachdem diese gestürzt ist. Die Verletzung entpuppt sich als schwerer als zunächst gedacht.
