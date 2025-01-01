Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Schmerzen

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 41
Joyn Plus
Schmerzen

SchmerzenJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 41: Schmerzen

49 Min.Ab 12

Ben Ahlbeck sollte eigentlich Dr. Ruhland bei einer wichtigen OP assistieren. Doch auf dem Weg dorthin fällt der Mediziner plötzlich in Ohnmacht. Dr. Matteo behandelt unterdessen den kleinen Tino Ehrenfeld, der mit einer gefährlichen Fleischwunde in das Krankenhaus eingeliefert worden ist. Der junge Patient bringt den Arzt zum Rätseln, denn er verspürt absolut keinen Schmerz ...

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen