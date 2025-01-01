In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 41: Schmerzen
49 Min.Ab 12
Ben Ahlbeck sollte eigentlich Dr. Ruhland bei einer wichtigen OP assistieren. Doch auf dem Weg dorthin fällt der Mediziner plötzlich in Ohnmacht. Dr. Matteo behandelt unterdessen den kleinen Tino Ehrenfeld, der mit einer gefährlichen Fleischwunde in das Krankenhaus eingeliefert worden ist. Der junge Patient bringt den Arzt zum Rätseln, denn er verspürt absolut keinen Schmerz ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH