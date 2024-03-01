In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 42: Außer Atem
49 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Ben Ahlbeck ist nach seinem Kollaps krankgeschrieben und sollte eigentlich im Bett bleiben. Doch er geht trotzdem raus, wird Zeuge eines schweren Autounfalls und leistet spontan Erste Hilfe. Unter den Verletzten sind neben dem Unfallverursacher die beiden werdenden Eltern Lena Henke und Oliver Greiner. Julia und Niklas kennen sie bereits aus dem Kinderwunschzentrum. Lena ist schwerverletzt und droht ihr Baby zu verlieren.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH