Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Augenhöhe

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 5
Joyn Plus
Augenhöhe

AugenhöheJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 5: Augenhöhe

49 Min.Ab 12

Dr. Sherbaz und Ben behandeln einen jungen Mann namens Jonas, der über starke Bauchschmerzen klagt. Mit dem Verdacht auf Lebensmittelvergiftung wollen die Ärzte ihm den Magen auspumpen, worauf Jonas jedoch mit der Wahrheit rausrückt - die ihm vor Dr. Sherbaz sichtlich unangenehm ist. Eva will sich derweil gegenüber dem äußerst harschen Dr. Moreau beweisen. Eine Gelegenheit hierfür bietet sich bei einer Patientin, die plötzlich das Bewusstsein verliert und in Lebensgefahr schwebt.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen