In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 6
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 6: Glücksspiel

49 Min.Ab 12

Julia Berger und Dr. Koshka behandeln Offiziersanwärter Eric Paula wegen einer Bisswunde am Hintern, die er selbst erfolglos zu nähen versucht hat. Der Fall wird jedoch unerwartet kompliziert. Dr. Bähr und Ben Ahlbeck versorgen derweil einen schwerverletzten Dachdecker, der vom Dach gestürzt ist - kein Unfall, wie zunächst angenommen. Um dem Patienten das Leben zu retten, greift Ben zu einer riskanten Maßnahme. Dr. Ahrend heißt das nicht gut und zieht Konsequenzen ...

