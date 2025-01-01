In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 6: Glücksspiel
49 Min.Ab 12
Julia Berger und Dr. Koshka behandeln Offiziersanwärter Eric Paula wegen einer Bisswunde am Hintern, die er selbst erfolglos zu nähen versucht hat. Der Fall wird jedoch unerwartet kompliziert. Dr. Bähr und Ben Ahlbeck versorgen derweil einen schwerverletzten Dachdecker, der vom Dach gestürzt ist - kein Unfall, wie zunächst angenommen. Um dem Patienten das Leben zu retten, greift Ben zu einer riskanten Maßnahme. Dr. Ahrend heißt das nicht gut und zieht Konsequenzen ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH