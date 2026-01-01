In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 7: Umlaufbahnen
49 Min.Ab 12
Nach einem Autounfall schwebt Nils Schiller in Lebensgefahr. Seine 19-jährige Begleiterin Lynn kommt weitestgehend unverletzt davon. Dann taucht Nils' Ehefrau Andrea auf, die nicht glücklich darüber ist, dass ihr Ehemann mit einem fremden Teenager unterwegs war, und mit Lynn aneinandergerät. Unter den von Dr. Ahrend gegen Ben eingeleiteten Disziplinarmaßnahmen haben auch die anderen Assistenzärzte zu leiden - was diese Ben spüren lassen ...
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Bavaria Media GmbH