In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 8: Unentbehrlich
49 Min.Ab 12
Die dreifache Mutter Line Seibert kommt mit Schmerzen ins Klinikum. Diagnose: Leistenbruch. Der kann nur operativ behandelt werden, doch die pflichtbewusste Line lehnt eine OP ab, um sich zuhause um ihre Familie kümmern zu können. Unterdessen erscheint der Kajakfahrer Matze Neuer in der Notaufnahme, nachdem er beinahe ertrunken wäre. Die Ärzte wollen herausfinden, wie es zu dem Unfall gekommen ist, während Matze bereits drauf und dran ist, ins Kajak zurückzukehren ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH