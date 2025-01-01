In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 9: Eine Frage des Vertrauens
49 Min.Ab 12
Die 16-jährige Finja hat sich die Hand verbrannt, doch bevor sie von Julia Berger aufgenommen wird, flieht die Jugendliche plötzlich. Zusammen mit Dr. Ahrend kann Julia sie aufspüren und schon bald stellt sich heraus, dass Finja schwanger ist - was ihre Mutter unter keinen Umständen erfahren soll. Dr. Leyla Sherbaz und Ben Ahlbeck haben unterdessen ein Wiedersehen mit dem jungen Briten Andrew Williams. Der Unruhestifter hat sich das Bein gebrochen.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH