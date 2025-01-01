In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 1: Zurück zu dir
49 Min.Ab 12
Dr. Sherbaz und Julia behandeln Simon Ferch und dessen Tochter Clara, die bei einem Autounfall verletzt wurden. Nach der OP leidet Simon jedoch an Amnesie. Claras Mutter Helen erscheint zwar im Krankenhaus, will allerdings keinen Kontakt zu den beiden. Dr. Moreau kümmert sich derweil um einen alten Bekannten, der mittels Askese einen erstaunlichen Lebenswandel vollzogen hat.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH