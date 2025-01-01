Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Zurück zu dir

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 1
Joyn Plus
Zurück zu dir

Zurück zu dirJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 1: Zurück zu dir

49 Min.Ab 12

Dr. Sherbaz und Julia behandeln Simon Ferch und dessen Tochter Clara, die bei einem Autounfall verletzt wurden. Nach der OP leidet Simon jedoch an Amnesie. Claras Mutter Helen erscheint zwar im Krankenhaus, will allerdings keinen Kontakt zu den beiden. Dr. Moreau kümmert sich derweil um einen alten Bekannten, der mittels Askese einen erstaunlichen Lebenswandel vollzogen hat.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen