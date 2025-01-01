Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Staffel 5Folge 10
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 10: Umwege

49 Min.

Josch Mahler lässt eine Tumorerkrankung in der Klinik behandeln. Allerdings stellen die Ärzte ein weiteres gesundheitliches Problem bei dem Bundeswehrpiloten fest. Über die Art des Eingriffs sind sich Tom und Dr. Kaminski aber uneins. Währenddessen bekommen es Dr. Bähr und Dr. Ahrend mit einer Standesbeamtin zu tun, die sich einen Bruch zugezogen hat. Schnell haben die beiden einen ersten Verdacht, wie es zu der Verletzung kommen konnte.

