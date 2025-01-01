In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 11: Auf Augenhöhe
49 Min.Ab 12
Eva Ludwig kommt schwerverletzt ins Krankenhaus. Dass es sich bei ihrer Patientin um die ehemalige Freundin ihres Partners Dr. Niklas Ahrend handelt, stört Julia Berger nicht. Was ihr allerdings gar nicht gefällt, ist die Tatsache, dass Dr. Ahrend Evas Operation an sich reißt, als er ein brisantes Detail erfährt. Dr. Elias Bähr behandelt indes zwei junge Frauen, deren Streit eskaliert und in einer körperlichen Auseinandersetzung gegipfelt sein soll.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH