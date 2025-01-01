Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Auf Augenhöhe

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 11
Auf Augenhöhe

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 11: Auf Augenhöhe

49 Min.Ab 12

Eva Ludwig kommt schwerverletzt ins Krankenhaus. Dass es sich bei ihrer Patientin um die ehemalige Freundin ihres Partners Dr. Niklas Ahrend handelt, stört Julia Berger nicht. Was ihr allerdings gar nicht gefällt, ist die Tatsache, dass Dr. Ahrend Evas Operation an sich reißt, als er ein brisantes Detail erfährt. Dr. Elias Bähr behandelt indes zwei junge Frauen, deren Streit eskaliert und in einer körperlichen Auseinandersetzung gegipfelt sein soll.

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

