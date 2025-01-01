In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 12: Der letzte Tag
49 Min.Ab 12
Julia und Niklas müssen sich um die in der Notaufnahme erschienene Silke Kirschbaum kümmern, bei der sie einen Tumor diagnostizieren. Dr. Moreau glaubt derweil, dass sein neuester Patient Max Strehlow unehrlich zu ihm ist. Der Rest des Teams bereitet derweil Julias und Niklas' Abschied vor. Dazu gehört auch die Suche nach einer Nachfolge für Dr. Ahrends Position als Ausbilder.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH