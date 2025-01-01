Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 13
48 Min.Ab 12

Dr. Sherbaz und Dr. Bähr führen eine Not-OP bei Elena Kleinert durch, die mit ihrem Motorrad verunglückt ist. Als ihr Freund Paul im Krankenhaus eintrifft, bemerken die Ärzte, dass Elena etwas verschweigt. Dr. Moreau wehrt sich währenddessen gegen die neuen Ideen, die Dr. Sherbaz in ihrer Funktion als Ausbilderin der Assistenzärzte umsetzen will.

