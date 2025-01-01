Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Zweisamkeit

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 14
Joyn Plus
Zweisamkeit

ZweisamkeitJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 14: Zweisamkeit

48 Min.Ab 12

Mikko Rantala und Vivienne Kling beobachten, wie ihr Patient Fabian Brunner von dessen Freundin Svenja betrogen wird. Allerdings hat das Paar eine plausible Erklärung für den Vorfall. Währenddessen behandelt Dr. Matteo Moreau die ehemalige Physiotherapeutin Maja. Als er hört, dass sie ihren Job wegen einer schlecht operierten Verletzung ihrer Hand aufgeben musste, wittert der ehrgeizige Arzt eine Herausforderung.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen