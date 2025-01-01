In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 14: Zweisamkeit
48 Min.Ab 12
Mikko Rantala und Vivienne Kling beobachten, wie ihr Patient Fabian Brunner von dessen Freundin Svenja betrogen wird. Allerdings hat das Paar eine plausible Erklärung für den Vorfall. Währenddessen behandelt Dr. Matteo Moreau die ehemalige Physiotherapeutin Maja. Als er hört, dass sie ihren Job wegen einer schlecht operierten Verletzung ihrer Hand aufgeben musste, wittert der ehrgeizige Arzt eine Herausforderung.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
