In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 15: Verschwunden
48 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen leidet an Unterleibsschmerzen. Julia Berger behandelt Ann-Sophie Marschall, bei deren Schwangerschaft Komplikationen auftreten. Ihr Freund Justin begleitet sie und kümmert sich aufopferungsvoll. Ben Ahlbeck befürchtet trotz aller Harmonie, dass das Paar nicht ehrlich zu den Ärzten ist. Dr. Elias Bähr versorgt derweil den Krankenhausfriseur Simon, der sich geschnitten hat. Mit einer kurzen Verarztung ist es jedoch nicht getan.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH