In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Verschwunden

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 15
Verschwunden

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 15: Verschwunden

48 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen leidet an Unterleibsschmerzen. Julia Berger behandelt Ann-Sophie Marschall, bei deren Schwangerschaft Komplikationen auftreten. Ihr Freund Justin begleitet sie und kümmert sich aufopferungsvoll. Ben Ahlbeck befürchtet trotz aller Harmonie, dass das Paar nicht ehrlich zu den Ärzten ist. Dr. Elias Bähr versorgt derweil den Krankenhausfriseur Simon, der sich geschnitten hat. Mit einer kurzen Verarztung ist es jedoch nicht getan.

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

