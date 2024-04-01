In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 16: Aus der Nähe
48 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12
Natascha Roth holt sich eine Zweitmeinung bei Dr. Marc Lindner ein - ohne das Wissen ihrer Tochter und behandelnden Ärztin Dr. Theresa Koshka. In einem persönlichen Gespräch kann Marc Theresa dennoch überzeugen, ihrer Mutter noch eine Chance zu geben. Währenddessen wirft die schrille Künstlerin Olivia ein Auge auf Mikko, dem die Aufmerksamkeit jedoch sichtlich unangenehm ist. Doch die Flirtversuche brechen nicht ab ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH