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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Wenn es darauf ankommt

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 17vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 17: Wenn es darauf ankommt

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Jens macht sich große Sorgen, weil seine kleine Schwester Kira spurlos verschwunden ist. Als er sie mit Mikkos Hilfe findet, werden jedoch seine schlimmsten Befürchtungen wahr.

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