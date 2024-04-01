Wenn es darauf ankommtJetzt ohne Werbung streamen
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 17: Wenn es darauf ankommt
49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12
Jens macht sich große Sorgen, weil seine kleine Schwester Kira spurlos verschwunden ist. Als er sie mit Mikkos Hilfe findet, werden jedoch seine schlimmsten Befürchtungen wahr.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH