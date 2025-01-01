Einen Schritt vor, zwei zurückJetzt ohne Werbung streamen
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 18: Einen Schritt vor, zwei zurück
49 Min.Ab 12
Milan hofft, nach einer Organtransplantation endlich wieder ein normales Leben führen zu können. Bei seiner allerletzten Untersuchung in der Klinik überbringen ihm die Ärzte jedoch eine Hiobsbotschaft. Ben präsentiert seinem Mentor Dr. Moreau die ersten Ergebnisse seiner Doktorarbeit. Dieser reagiert jedoch anders als erwartet ...
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH