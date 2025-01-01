Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Einen Schritt vor, zwei zurück

SAT.1 emotions
Staffel 5
Folge 18
Einen Schritt vor, zwei zurück

Folge 18: Einen Schritt vor, zwei zurück

Folge 18: Einen Schritt vor, zwei zurück

49 Min.
Ab 12

Milan hofft, nach einer Organtransplantation endlich wieder ein normales Leben führen zu können. Bei seiner allerletzten Untersuchung in der Klinik überbringen ihm die Ärzte jedoch eine Hiobsbotschaft. Ben präsentiert seinem Mentor Dr. Moreau die ersten Ergebnisse seiner Doktorarbeit. Dieser reagiert jedoch anders als erwartet ...

SAT.1 emotions
