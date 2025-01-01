In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 19: Volle Verantwortung
49 Min.Ab 12
Gamer Jan stürzt auf dem Weg zu einem Turnierschwer und muss im Johannes-Thal-Klinikum behandelt werden. Dabei stellen die Ärzte fest, dass der junge Mann eine auffällige Wunde am Fuß hat. Wie sich herausstellt, ist Jan an Diabetes erkrankt. Um sein Leben zu retten, müssen ihm die Ärzte ins Gewissen reden. Währenddessen leistet Dr. Matteo Moreau seinen Nachtdienst ab. Dabei unterläuft ihm ein entscheidender Fehler.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH