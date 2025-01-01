Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 19
Folge 19: Volle Verantwortung

49 Min.Ab 12

Gamer Jan stürzt auf dem Weg zu einem Turnierschwer und muss im Johannes-Thal-Klinikum behandelt werden. Dabei stellen die Ärzte fest, dass der junge Mann eine auffällige Wunde am Fuß hat. Wie sich herausstellt, ist Jan an Diabetes erkrankt. Um sein Leben zu retten, müssen ihm die Ärzte ins Gewissen reden. Währenddessen leistet Dr. Matteo Moreau seinen Nachtdienst ab. Dabei unterläuft ihm ein entscheidender Fehler.

SAT.1 emotions
