In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 2: Neue Ufer
49 Min.Ab 12
Dr. Ahrend und Julia sehen Sophie wieder, die noch immer unter einer alten Verletzung leidet. Sophies ohnehin gedämpfte Zuversicht wird weiter geschmälert, als sie erfährt, dass sich ihre Eltern getrennt haben. Ben Ahlbeck muss unterdessen eine Bisswunde von Briefträger Daniel versorgen, der angeblich eine Hundephobie hat. Julia rät Vivi indes zu einem Schwangerschaftstest.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH