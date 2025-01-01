Zum Inhalt springenBarrierefrei
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Neue Ufer

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 2
Neue Ufer

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 2: Neue Ufer

49 Min.Ab 12

Dr. Ahrend und Julia sehen Sophie wieder, die noch immer unter einer alten Verletzung leidet. Sophies ohnehin gedämpfte Zuversicht wird weiter geschmälert, als sie erfährt, dass sich ihre Eltern getrennt haben. Ben Ahlbeck muss unterdessen eine Bisswunde von Briefträger Daniel versorgen, der angeblich eine Hundephobie hat. Julia rät Vivi indes zu einem Schwangerschaftstest.

