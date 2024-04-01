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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Unter Strom

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 20vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 20: Unter Strom

48 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Florian Adam bittet die Ärzte um Hilfe, nachdem er seinen Ehering verschluckt hat. Elias schickt den verzweifelten Mann allerdings wieder nach Hause. Daraufhin vergiftet sich Florian selbst, in der Hoffnung, schnelle Hilfe zu bekommen.

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