In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Geänderte Vorzeichen

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 21
Geänderte Vorzeichen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 21: Geänderte Vorzeichen

48 Min.Ab 6

Michael Schmidt muss nach einem Sturz operiert werden. Ben und Leyla bekommen es während des Eingriffs allerdings mit einigen Komplikationen zu tun. Außerdem vermutet die Ehefrau des Patienten, Kerstin Schmidt, dass ihr Mann ein Doppelleben führt. Mikko kümmert sich um Tilman Klose, der mit ungeklärten Symptomen in die Klinik kommt. Der Assistenzarzt führt daraufhin eine umfangreiche Untersuchung durch ...

