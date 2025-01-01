Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Vermisst

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 22
Joyn Plus
Vermisst

VermisstJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 22: Vermisst

49 Min.Ab 12

Der Rentner Bernhard Lorenz leidet unter Atemnot, möchte aber trotzdem nicht untersucht werden. Dr. Lindner setzt Mikko darauf ein, den alten Mann umzustimmen und sich doch untersuchen zu lassen. Das stellt den wortkargen Assistenzarzt vor große Probleme. Wolfang Berger vergisst, der Bewerberin Rebecca Krieger eine Einladung zum Vorstellungstag zu schicken, aber das hält diese nicht davon ab, trotzdem zu kommen. Doch Rebeccas Impulsivität führt direkt zu Problemen.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen