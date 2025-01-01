Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 23
Folge 23: Notlösungen

49 Min.Ab 12

Sophia Krämer wird mit einem schweren Asthmaanfall von ihrer älteren Schwester Pia im Klinikum eingeliefert. Pia ist seit dem Verschwinden ihrer Mutter Sophias Vormund und sie würde alles tun, um ihre jüngere Schwester zu beschützen - auch lügen über den angeblichen Verbleib der Vermissten. Für Wolfgang Berger spitzt sich die Situation am Klinikum zu, nachdem Rebecca Krieger - seine Tochter aus einer Affäre - ihren ersten Tag in der Klinik hat.

SAT.1 emotions
