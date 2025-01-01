In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 24: Auf Distanz
49 Min.Ab 6
Dr. Theresa Koshka hat ein Date mit dem Arzt Noah Mattes. Um eine unangenehme Begegnung mit ihrem Ex zu verhindern, möchte sie sich mit dem Berliner Kollegen außerhalb des Klinikums treffen. Doch der kommt mit einem Patienten in die Notaufnahme und bricht dort selbst zusammen - und wird ausgerechnet von Dr. Marc Lindner, Theresas Exfreund, behandelt. Elias und Lea sind mit einem verwirrten Patienten überfordert.
