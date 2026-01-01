In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 25: Fehleinschätzung
49 Min.Ab 12
Dr. Leyla Sherbaz muss Britta Stadler davon überzeugen, sich nach einem schweren Arbeitsunfall operieren zu lassen. Doch die Architektin sträubt sich dagegen - sie hat Angst, auszufallen und von ihren jüngeren Kollegen verdrängt zu werden. Wolfgang Berger will endlich seiner Frau von seiner unehelichen Tochter erzählen, doch Hannah kommt ihm mit einer Beichte zuvor. Und diese lässt Wolfgang grübeln.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH