In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 26: Soll und Haben
49 Min.Ab 12
Die Buchhändlerin Sarah hat sich beim Stolpern das Sprunggelenk gebrochen und muss operiert werden. Bei der Operation fällt den behandelnden Ärzten ein Klumpfuß auf. Doch als die junge Patientin sich während der OP nicht mehr beamten lässt, wird den Ärzten schnell klar, dass das nicht die einzige Information ist, die die Frau den Medizinern vorenthalten hat. Theresa gewöhnt sich an ihre Funktion als stellvertretende Stationsärztin.
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH