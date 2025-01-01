Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soll und Haben

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 26
Soll und Haben

Folge 26: Soll und Haben

49 Min.Ab 12

Die Buchhändlerin Sarah hat sich beim Stolpern das Sprunggelenk gebrochen und muss operiert werden. Bei der Operation fällt den behandelnden Ärzten ein Klumpfuß auf. Doch als die junge Patientin sich während der OP nicht mehr beamten lässt, wird den Ärzten schnell klar, dass das nicht die einzige Information ist, die die Frau den Medizinern vorenthalten hat. Theresa gewöhnt sich an ihre Funktion als stellvertretende Stationsärztin.

