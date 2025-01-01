In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 27: Mein Herz
49 Min.Ab 12
Eine alte Bekannte wird wieder bei Dr. Marc Lindner vorstellig. Die erneute Krebserkrankung der jungen Leni Fichtner stellt den Oberarzt vor Herausforderungen - nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Dabei bekommt er unterwartete Unterstützung von Assistenzärztin Rebecca Krieger. Herbert Kupfer wurde von seinem Pony Anke getreten und Dr. Moreau nimmt sich des komplizierten Bruchs an, während Tom Zondek sich ums Pony kümmern soll.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH