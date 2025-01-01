Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Ausgereizt

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 28
Joyn Plus
Ausgereizt

AusgereiztJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 28: Ausgereizt

49 Min.Ab 6

Gabi Böhme ist empört! Nachdem ihre Schwester Alina mit starken Bauchschmerzen eingeliefert wird, soll sie von Dr. Leyla Sherbaz notoperiert werden. Doch bei der setzen während der Operation Übungswehen ein, welche sie dazu zwingen, den OP frühzeitig zu verlassen. Ben übernimmt die Behandlung, doch dann kommt es zu postoperativen Komplikationen - und Gabi vermutet, dass Ben etwas verpfuscht hat. Elias erster Patient nach seiner Genesung hat sich ein Auge zugeklebt.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen