In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 28: Ausgereizt
49 Min.Ab 6
Gabi Böhme ist empört! Nachdem ihre Schwester Alina mit starken Bauchschmerzen eingeliefert wird, soll sie von Dr. Leyla Sherbaz notoperiert werden. Doch bei der setzen während der Operation Übungswehen ein, welche sie dazu zwingen, den OP frühzeitig zu verlassen. Ben übernimmt die Behandlung, doch dann kommt es zu postoperativen Komplikationen - und Gabi vermutet, dass Ben etwas verpfuscht hat. Elias erster Patient nach seiner Genesung hat sich ein Auge zugeklebt.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Bavaria Media GmbH