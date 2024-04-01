In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 29: Endspurt
49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12
Lukas Reimers wird nach seiner Abiturfeier stark alkoholisiert im JTK eingeliefert und soll dort über Nacht seinen Rausch ausschlafen. Doch als ob der Rausch nicht gereicht hätte, wurde der Abiturient von einem Hund gebissen. Trotz der Behandlung durch die Assistenzärzte leidet der junge Mann unter steigendem Fieber - und stellt Prof. Karin Patzelt vor ein Rätsel.
Alle Staffeln im Überblick
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Bavaria Media GmbH