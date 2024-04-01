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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Endspurt

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 29vom 01.04.2024
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In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 29: Endspurt

49 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Lukas Reimers wird nach seiner Abiturfeier stark alkoholisiert im JTK eingeliefert und soll dort über Nacht seinen Rausch ausschlafen. Doch als ob der Rausch nicht gereicht hätte, wurde der Abiturient von einem Hund gebissen. Trotz der Behandlung durch die Assistenzärzte leidet der junge Mann unter steigendem Fieber - und stellt Prof. Karin Patzelt vor ein Rätsel.

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