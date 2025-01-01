Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Herzenssache

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 3
Joyn Plus
Herzenssache

HerzenssacheJetzt ohne Werbung streamen

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Folge 3: Herzenssache

49 Min.Ab 12

Dr. Elias Bähr und Karin Patzelt operieren die herzkranke Firmeninhaberin Sandra Prader. Sie stellen fest, dass ihre Patientin ein neues Herz benötigt. Doch Workaholic Sandra lehnt ab, weil sie ihre Firma nicht im Stich lassen will. Mikko Rantala kümmert sich derweil um Notfallsanitäterin Franzi, die im Rettungswagen gestürzt ist. Franzi nimmt den Vorfall nicht erst, doch als sie zusammenbricht, wird klar, dass mehr dahintersteckt.

Alle Staffeln im Überblick

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
SAT.1 emotions
In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen