In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte
Folge 3: Herzenssache
49 Min.Ab 12
Dr. Elias Bähr und Karin Patzelt operieren die herzkranke Firmeninhaberin Sandra Prader. Sie stellen fest, dass ihre Patientin ein neues Herz benötigt. Doch Workaholic Sandra lehnt ab, weil sie ihre Firma nicht im Stich lassen will. Mikko Rantala kümmert sich derweil um Notfallsanitäterin Franzi, die im Rettungswagen gestürzt ist. Franzi nimmt den Vorfall nicht erst, doch als sie zusammenbricht, wird klar, dass mehr dahintersteckt.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH